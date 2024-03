Lexa confessa ciúme ao comentar cena de beijo do noivo: 'Tristinha'

Bem-humorada, a cantora Lexa admitiu sentir ciúmes após o noivo, o ator Ricardo Vianna, gravar cena de beijo com outra mulher

A cantora Lexa abriu o coração e dividiu com os fãs um detalhe envolvendo sua vida pessoal. Através das redes sociais, a artista confessou que sentiu um pouco de ciúmes ao saber que o noivo, o ator Ricardo Vianna, gravou uma cena de beijo com outra mulher para um de seus trabalhos na TV.

Em tom de bom-humor, a famosa contou que fica chateada ao assistir as gravações, mas entende que faz parte do trabalho do companheiro. "Vou falar para vocês. Eu nunca namorei um ator na minha vida. Ricardo é o primeiro. E eu super entendo a profissão, está tudo certo", iniciou ela em seus stories no Instagram.

E completou: "Eu também tenho a minha, danço, me jogo, gravo clipe. Mas eu não vou mentir que é um negocinho que você fica tristinha", admitiu a cantora aos risos. Na sequência, Lexa mostrou que estava ao lado do noivo durante a confissão.

"Não é, lindo? Hoje ele fez uma cena de beijo. Eu estou assim, no canto do sofá, triste. Mas, pelo amor de Deus, eu entendo, mas deixa eu viver minha tristezazinha aqui, quietinha, na minha", brincou a artista, por fim.

Juntos desde o segundo semestre de 2023, Lexa foi pedida em casamento por Ricardo Vianna em fevereiro deste ano, durante uma viagem de férias para a Noruega, em um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal.

Vale lembrar que Lexa está no novo elenco da 'Dança dos Famosos', quadro do Domingão com Huck, exibido aos domingos na TV Globo. Em conversa recente com a CARAS Brasil, a cantora revelou que já havia recebido o convite para participar da atração anteriormente, da qual, inclusive, já foi jurada.

A cantora também afirmou que tem muitas chances de uma nota 10 no samba. "Se for o samba solto, eu vou bem (risos). E funk também. Mas o negócio é que tenho que estar grudada em outra pessoa, aí vamos ver o que vai ser (risos). Com certeza nesses dois ritmos estou mais tranquila, o problema são os outros dez (risos). Isso aqui é um aprendizado para levar para a vida. Gosto de aprender, gosto do conhecimento sempre", ressaltou.

Lexa rebate críticas de que seu noivado foi precoce

Lexa vem vivendo uma semana cheia de acontecimentos! Ela foi pedida em casamento na última segunda-feira, 26, durante uma viagem romântica à Noruega. Nesta quinta-feira, 29, ela foi confirmada na Dança dos Famosos, e, de volta de viagem, falou com o Gshow sobre a animação nesta fase movimentada de sua vida e rebateu as críticas de quem falou que seu noivado, após quatro meses de relacionamento, foi precipitado.

"Nós somos seres humanos diferentes, cada um reage de uma maneira. Eu reagi rápido. Eu acho que cada um sabe o que tem que fazer com sua vida, então tá tudo bem. Hoje eu quero amar e é isso", disse.

Apesar do noivado oficial, ela não está usando aliança: "Estou noiva, mas minha aliança não tá aqui porque ficou frouxinha, aí eu dei pro Ricardo trazer (para ajustar), porque ele voltou antes da Noruega pro Brasil", explicou.