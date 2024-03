Lexa rebate críticas de que seu noivado foi precoce: ‘Quero amar’

Lexa foi confirmada nesta edição da Dança dos Famosos e falou sobre o noivado com Ricardo Vianna e contou porque não está usando aliança

Lexa vem vivendo uma semana cheia de acontecimentos! Ela foi pedida em casamento na última segunda-feira, 26, durante uma viagem romântica à Noruega. Nesta quinta-feira, 29, ela foi confirmada na Dança dos Famosos, e, de volta de viagem, falou com o Gshow sobre a animação nesta fase movimentada de sua vida e rebateu as críticas de quem falou que seu noivado, após quatro meses de relacionamento, foi precipitado.

"Nós somos seres humanos diferentes, cada um reage de uma maneira. Eu reagi rápido. Eu acho que cada um sabe o que tem que fazer com sua vida, então tá tudo bem. Hoje eu quero amar e é isso", disse.

Apesar do noivado oficial, ela não está usando aliança: "Estou noiva, mas minha aliança não tá aqui porque ficou frouxinha, aí eu dei pro Ricardo trazer (para ajustar), porque ele voltou antes da Noruega pro Brasil", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Bonotto | Aurora Boreal (@andregbonotto)

Ela foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Viannadurante a viagem de férias deles para a Noruega. Nesta segunda-feira, 26, ele mostrou que fez o pedido de noivado durante um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal.

Nas imagens, ele apareceu ajoelhado na frente dela em frente a uma paisagem com neve. "ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!!!", disse ele.

E completou: "Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo!!!!!!". Os dois estão juntos desde o segundo semestre de 2023.