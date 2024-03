Lexa fala sobre pedido de casamento em viagem romântica à Noruega: ‘Viver o agora'

Cantora Lexa está entre os competidores do Dança dos Famosos 2024, do Domingão com Huck, e falou com a CARAS Brasil sobre o pedido de casamento de Ricardo Viana

Os participantes do Dança dos Famosos 2024, quadro do Domingão com Huck, foram anunciados nesta quinta-feira (29), durante coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. A CARAS Brasil esteve presente e conversou com a cantora Lexa (29). Além de falar sobre o convite para participar da famosa competição - cuja nova temporada estreia no domingo, 3, na TV Globo -, ela comentou sobre o pedido de casamento feito por Ricardo Viana, na última segunda-feira, 26, durante uma viagem romântica à Noruega. ‘Viver o agora, declara.

Lexa rebateu as críticas de quem falou que seu noivado foi muito precoce. Ela e Viana namoram há quatro meses. “Na verdade, recebi muito mais elogios das pessoas. Elas falavam: ‘vai lá, vai dar tudo certo, vai ser lindo’. Então foquei nessas mensagens. Acho que a vida está aí para ser vivida, viver o agora, entendeu? O amanhã a Deus pertence, então vamos viver, vamos ser felizes, beijar na boca”, destaca.

A carioca contou que após o pedido de casamento, o casal precisou seguir suas agendas de compromisso. “Ele viajou no dia seguinte já para o Brasil. A gente ainda não se encontrou. Cheguei agora da Noruega. Cheguei oito horas da manhã (de hoje) no aeroporto e vim para cá. Então ainda vou encontrar com o meu gatinho para gente falar sobre essas coisas (data e preparativos do casamento”, diz.

Sobre o convite para participar do Dança dos Famosos, Lexa revelou que veio há um tempo. “Na verdade, acho que eu já tinha sido chamada uma vez, já tinham comentado comigo. Eu peguei o The Masked Singer (2022) e participei. Agora deu, encaixou”, comenta ela, ressaltando que já foi jurada no quadro do Domingão.

Lexa já tem o funk nas veias, então não vai ser um problema para ela na hora de dançar no palco do programa. A cantora também afirma que tem muitas chances de uma nota 10 no samba. “Se for o samba solto, eu vou bem (risos). E funk também. Mas o negócio é que tenho que estar grudada em outra pessoa, aí vamos ver o que vai ser (risos). Com certeza nesses dois ritmos estou mais tranquila, o problema são os outros dez (risos). Isso aqui é um aprendizado para levar para a vida. Gosto de aprender, gosto do conhecimento sempre”, ressalta.

ÚLTIMO TRABALHO

Lexa presenteou os fãs, no final do ano passado, com o tão aguardado EP Essa Fada, que sinaliza o término de um ciclo marcante em sua carreira. O EP de seis faixas, entre elas Holograma, apresenta uma diversidade de sonoridades, destacando a versatilidade da artista dentro do universo do funk e pop.

“Era (música Holograma) muito o que eu estava vivendo, na época que passei. Então eu cantei. Agora, vou fazer uma música mais animada, porque estou animada, bem para bailar. Mas agora vou focar no Dança (dos Famosos). Sou competitiva, não vou mentir, mas estou preparando um projeto, que gravei fora do Brasil. Quero fazer acontecer”, finaliza.