Lexa aposta em look vibrante para sua participação no “Encontro”

A cantora Lexa fez uma participação no programa “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta, e apostou em um look vibrante

Nesta terça-feira, 19, Lexa foi uma das convidadas do programa “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta. Além de comentar sobre saúde, mais especificamente o hipertireoidismo, doença na qual a cantora foi diagnosticada, a cantora também performou um de seus hits.

Em seu Instagram, a esposa do cantor MC Guimê deu detalhes do look escolhido para comparecer ao programa matinal da Rede Globo. A artista apostou em um look vibrante e curtinho para sua participação no programa.

Lexa surgiu com um cropped rosa que deixava parte de sua barriga à mostra, que combinava com uma saia da mesma cor que dava destaque para suas pernas. A estrela ainda complementou o visual com um blazer oversized, também rosa.

“Liga no Encontro! Estamos ao vivo”, escreveu a funkeira na legenda das fotos, chamando seus fãs para assistirem sua participação no programa. Nos comentários, o influenciador Lucas Guimarães elogiou a amiga: “Linda demais”.

Os seguidores de Lexa também adoraram as fotos do look e rasgaram elogios nos comentários. “Linda, arrasando como sempre”, escreveu uma fã. Outro seguidor comentou: “Ela merece muito brilhante. Sucesso sempre pra você”. Um perfil de fãs dedicado à Lexa ainda escreveu: “Você está linda”.

Os elogios dos seguidores nas redes sociais surgem após uma onda de críticas que Lexa veio recentemente. A artista chegou a fazer um desabafo sobre isso na semana passada: “Eu queria entender por que o povo está pegando tanto no meu pé ultimamente... Vocês só me veem tratando todo mundo com carinho, lanço as minhas músicas, faço as coisas na paz... Mas o povo me pagou para falar e eu NUNCA FIZ NADA!”.

Um exemplo desse criticismo contra Lexa pode ser visto em relação ao seu mais novo lançamento, uma música intitulada “Rabisca”, uma parceria com o cantor Thiago Pantaleão. A cantora teve de se pronunciar em relação as diversas críticas que a canção estava recebendo.

Eita!

Ainda na semana passada, Lexa sofreu mais um baque, desta vez na justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a cantora penhorasse seus bens para quitar as dívidas de seu marido, MC Guimê.

O artista tem uma dívida estipulada em cerca de R$ 3 milhões e, como Lexa e Guimê são casados com comunhão total de bens, o processo da dívida também envolve a cantora.