Lexa rebate críticas a sua nova música nas redes sociais: “Massacrada”

A cantora Lexa foi às suas redes sociais rebater algumas críticas que recebeu em relação a sua nova música

Nesta sexta-feira, 8, Lexa surpreendeu seus seguidores ao vir a público rebater algumas críticas que vem recebendo. Os comentários negativos vieram por conta do mais recente lançamento musical da cantora. A nova canção de Lexa, intitulada “Rabisca”, é uma colaboração com o cantor Thiago Pantaleão.

Em seu Twitter, a cantora saiu em defesa de sua nova música e explicou o prevalecimento dos instrumentais na canção: “Gente, acho que o povo não entendeu que eu lancei um AQUECIMENTO. No meu show, as pessoas AMAM! Fica um momento de funk e dança MUITO LEGAL! O povo falando da letra (aquecimento quase não tem letra mesmo)”.

A cantora ainda questionou a recepção de canções de artistas femininas e de artistas masculinos: “Outra coisa, todas as artistas pop ou do funk quando lançam música são massacradas... Enquanto os homens NÃO! Minhas músicas não têm palavrão, são para todos dançarem e se divertirem”.

Por fim, a esposa do cantor MC Guimê ainda agradeceu o apoio dos seus fãs. “Meus fãs, eu amo TANTO vocês! Tem alguns fãs que tem mais contato comigo e eles sabem que eu faço TUDO por eles. Obrigada por sempre me apoiarem e nunca largarem a minha mão”, escreveu a dona do hit “Provocar”.

Nos comentários dessa publicação, diversos fãs se declararam e mostraram apoio à Lexa. “Sei o tanto que você se esforça para fazer tudo dar certo, nunca largarei sua mão. Você é meu orgulho, e sempre será. Aqui só tem amor por você”, escreveu uma fã. Outra seguidora escreveu: “Nós sabemos, e por isso que nós também fazemos de TUDO por você. Somos gratas por toda a reciprocidade e amor que você sempre teve com a gente. Estaremos sempre do seu lado e te apoiando em qualquer coisa”. Uma admiradora ainda escreveu: “Você é uma das melhores que eu conheço”.

Mas a nova música de Lexa não foi a única coisa que gerou impacto nas redes sociais recentemente. Na semana passada, a cantora esbanjou beleza durante um passeio de barco em Ilhabela, litoral de São Paulo.

A artista esbanjou beleza ao surgir apenas de roupa de banho. Além dos diversos elogios de seguidores e fãs, Lexa ainda foi exaltada pela modelo Gabriela Versiani, que é dona da marca de roupas de banho que a funkeira usava. A influenciadora Gabi Luthai também elogiou nos comentários das fotos.

Gente acho que o povo não entendeu que eu lancei um AQUECIMENTO, no meu show as pessoas AMAM! Fica um momento de funk e dança MUITO LEGAL! O povo falando da letra ( aquecimento quase n tem letra mesmo ) — Lexa 🛼 (@LexaOficial) September 7, 2023

Outra coisa, todas as artistas pops ou do funk quando lançam músicas são massacradas.. enquanto os homens NÃO! Minhas músicas não tem palavrão, são pra todos dançarem e se divertirem! — Lexa 🛼 (@LexaOficial) September 7, 2023

Meus fãs, eu amo TANTO vocês! Tem alguns fãs que tem mais contato comigo e eles sabem que eu faço TUDO por eles. Obrigada por sempre me apoiarem e nunca largarem a minha mão! — Lexa 🛼 (@LexaOficial) September 8, 2023

Filhos?

Recentemente, Lexa compareceu ao podcast “PodDelas” apresentado pelas influenciadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta. Durante o programa, Lexa foi perguntada se tem vontade ou planeja ter filhos. Para os fãs que desejam ver a cantora como mamãe coruja, a resposta não foi tão boa.

"Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas tenho muitos projetos fora do Brasil. Meu trabalho consumiu esse lado de mãe na minha cabeça”, disse. Ela ainda contou que o marido, MC Guimê tem o desejo de ser pai.