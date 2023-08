Lexa revela motivo para ainda não ter filhos. Saiba qual!

Por que Lexa e MC Guimê ainda não têm filhos? A cantora revelou o motivo em podcast

A cantora Lexa e o cantor MC Guimê estão casados há alguns anos, mas ainda não tiveram filhos. Agora, ela contou o motivo ao participação do podcast PodDelas, de Tata Estaniecki e Bruna Unzueta. A artista contou que se dedicou a sua carreira até agora, mas tem o sonho de engravidar no futuro.

“Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas tenho muitos projetos fora do Brasil. Meu trabalho consumiu esse lado de mãe na minha cabeça”, disse ela, que também contou que Guimê tem o desejo de ser pai.

Vale lembrar que Lexa e MC Guimê enfrentaram uma crise no casamento no início do ano. Isso porque ele foi acusado de importunação sexual durante sua participação no BBB 23, da Globo, e ela ficou abalada com a situação. Porém, eles fizeram as pazes e reataram o casamento poucos meses depois.

Além disso, Lexa falou sobre de procedimentos estéticos durante a conversa no podcast. “Eu não botei cara não, tá? Eu não fiz harmonização... Eu engordo ou emagreço, e como eu só anjo engordando, realmente a minha cara está maior. Mas tem gente que fica comentando que fiz harmonização, eu não coloco boca há dois anos”, afirmou.

Lexa fala sobre a crise com MC Guimê

No programa Altas Horas, Lexa e MC Guimê falaram sobre a reconciliação deles após a crise. Em certo momento, o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

“Eu estava fazendo uma festa, também. Quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Eu fiquei completamente atordoada. Eu conheço muito bem ele e sei que ele também não tava muito em si. Eu lembro que meu amigo, o Rafael, que é o melhor amigo dele, tava morando comigo, ele desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, é quando você esquece. Eu tenho poucas lembranças desse dia”, contou Lexa.

A cantora ainda explicou como foi o perdão. “Eu acho que, por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para um lado e, poxa, é muito triste que fique a imagem dele naquele momento e não o excelente jogador que ele foi também”, disse. De acordo com Lexa, o problema foi a quantidade de álcool que Guimê ingeriu na festa. “É um erro e ponto, ele sabe disso. Mas a bebida realmente, quando você perde a mão, ela traz desgraça”, contou.