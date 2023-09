Por que foto de Lexa causou impacto em Gabriela Versiani? Veja mensagem e entenda!

De top cortininha, cantora colocou o corpo para jogo e valorizou suas curvas em calcinha asa-delta. Influenciadora reagiu ao registro.

Lexa se apresentou em Ilhabela, no litoral de São Paulo, no último domingo (3), mas, antes de subir ao palco, aproveitou o dia de sol para se divertir. A cantora fez um passeio de barco pela região e compartilhou com os seguidores registros em que aparece de biquíni azul. "Hoje tem show aqui", avisou na publicação.

Para renovar o bronze, Lexa apostou em um beachwear da marca da influenciadora Gabriela Versiani. "Amo te ver de Versiani Swim", disse a empresária. "E eu amo os seus biquínis", afirmou a funkeira. A beleza da artista também chamou atenção de Gabi Luthai. "Lindeza! Amo você. Aproveite", falou.

Lexa postou clique de biquíni e recebeu recado de Gabriela Versiani (Foto: Reprodução Instagram)

Em abril, Lexa retomou os treinos e seguiu dieta feito pelo irmão dela, o nutricionista Isaac, após se permitir abusar um pouco da alimentação em meio ao isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, em 2020.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à Lexa. "Gata", disparou uma. "Que mulher! Arrasa sempre", afirmou outra. "Maravilhosa! Ô mulher do corpo top, viu", destacou uma terceira. "Que corpo. Perfeita demais", babou um. "Caraca, que corpão! Tá linda demais", derreteu-se mais um.

Lexa retoma casamento com MC Guimê

Em junho deste ano, Lexa resolveu dar uma nova chance ao amor e reatou com MC Guimê. A crise no casamento teve início quando o funkeiro foi eliminado do "BBB 23", em março, após contrariar as regras do reality. Ele deixou a disputa acusado de assediar a mexicana Dania Mendez.

Em pronunciamento, Guimê pediu desculpas e se disse arrependido. O músico contou que havia conversado com a mulher e esperava que Lexa o perdoasse.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Seguimos por aqui... na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal", declarou Lexa.