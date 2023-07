Lexa e Guimê voltaram? Entenda o que aconteceu com casal após crise

Lexa e MC Guimê viveram nova crise no casamento após o funkeiro protagonizar polêmica no BBB 23

A cantora Lexa sempre foi muito discreta quanto a seu casamento com MC Guimê, mas desde o ano passado a artista tem visto sua intimidade sendo exposta na mídia. No início do ano, por exemplo, o casal sofreu um novo rompimento após o funkeiro protagonizar uma polêmica no BBB 23.

Na época, MC Guimê foi imediatamente eliminado do reality da TV Globo ao lado de Antônio Cara de Sapato após serem acusados de importunação sexual . A situação estremeceu o relacionamento dos dois e rendeu uma série de críticas ao cantor.

Guimê e Lexa, que haviam retomado o casamento pouco antes do BBB 23 se iniciar, acabaram se afastando. A artista, então, passou a se apoiar nas amigas e nos seguidores, que não deixaram de apoiá-lá nas redes sociais.

Em declaração, o ex-BBB fez questão de avisar que estava disposto a lutar pelo relacionamento. Ele também pediu desculpas publicamente por sua atitude abusiva dentro do reality. "Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui ", disse ele.

MAS, AFINAL, O QUE ACONTECEU COM LEXA E MC GUIMÊ APÓS O BBB 23?

Lexa e MC Guimê reataram o casamento em junho de 2023. Os dois ficaram dois meses longe um do outro, enquanto tentavam a reconciliação longe dos holofotes.

Em recente entrevista ao podcast PodCats, a cantora abriu o coração e afirmou que refletiu bastante antes de tomar a decisão. Ela disse que a atitude do marido não é justificável e que precisava de um tempo longe para entender o que deveria ser feito.

"Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'. Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", disse ela.

Então, ela completou: "Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança, quando a pessoa quer mudar, quer aprender".

O casal de artista estão juntos há mais de oito anos, eles se casaram em 2016 em uma cerimônia luxuosa na Catedral da Sé, em São Paulo. Entre seus padrinhos, estava o rapper Emicida.