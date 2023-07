Lexa perde carro caríssimo para ajudar dívida milionária de MC Guimê, diz colunista

Cantora Lexa abre mão de carro caríssimo para poder ajudar marido, MC Guimê, pagar dívida

Parece que o amor faz as pessoas fazerem muitas coisas inimagináveis! Segundo Erlan Bastos, colunista do Em Off, a cantora Lexa precisou abrir mão de uma parte de sua fortuna para ajudar o marido, o funkeiro MC Guimê. Sendo processado por conta de um imóvel onde já morou com a amada, o artista enfrenta um grande problema.

Aparentemente, a cantora decidiu ajudar o marido a abater parte da dívida que envolve a casa comprada pelo cantor. O imóvel virou alvo de disputa, na qual os proprietários querem que Guimê pague uma multa por ter parado de pagar as parcelas e abandonado a residência.

Então, Lexa vendeu seu carro de luxo, que comprou há pouquíssimo tempo. A cantora tinha uma Porsche Macan, que é avaliada em R$ 500 mil, que foi oferecida como parte do pagamento da dívida, que é estimada em um total de R$ 1,2 milhão.

Outro bem de valor da cantora foi colocado em jogo para quitar a dívida. Um imóvel que vale R$ 500 mil foi ofertado como parte de um acordo feito na justiça para acabar com a disputa. Além dos bens, o casal estaria disposto a pagar parcelas até tudo se encerrar. O valor restante de R$ 200 mil seria dividido ao longo do tempo. Lexa entrou no processo exatamente como garantia para ajudar Guimê.

Lexa revela o que fez para perdoar MC Guimê após cena no BBB 23

A cantora Lexa abriu o coração ao revelar como foi perdoar o cantor MC Guimê após ele ser acusado de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil 23, da Globo. Em conversa no podcast PodCats, a artista revelou como foi seu processo para entender o que aconteceu e a justificativa para decidir reatar o casamento.

Os dois ficaram um tempo afastados após a polêmica no BBB 23 e optaram por continuar casados após ela pensar bastante. "Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'. Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", disse ela.

Então, ela completou: "Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança, quando a pessoa quer mudar, quer aprender".

Por fim, Lexa relembrou onde estava quando a cena da importunação aconteceu no reality show. "Quando tudo aconteceu eu estava em casa, fazendo uma festa, comemorado, quando tudo aconteceu eu me afastei", afirmou.

