Murilo Huff surge agarradinho com Gabriela Versiani durante passeio de barco

O cantor Murilo Huff dançou e beijou a namorada, Gabriela Versiani, durante um passeio

O cantor Murilo Huffaproveitou sua segunda-feira, 21, ao lado da namorada, a modelo e influenciadora digital Gabriela Versiani. Curtindo o dia de folga após cumprir sua agenda de shows no fim de semana, o artista decidiu fazer um passeio de barco com a amada.

No vídeo postado no feed do Instagram, os dois surgiram dançando agarradinhos e também trocando beijos apaixonados ao som da música 'Quem tá Pegando', parceria de Huff com o cantor Wesley Safadão. "Segundinha difícil", brincou ele na legenda da publicação.

A beleza e boa forma do casal chamou a atenção dos internautas, já que Gabriela surgiu usando apenas um biquíni fio-dental preto, enquanto o sertanejo estava só com uma bermuda e um chapéu de palha. "Que casal", disse uma seguidora. "Eita casalzão lindo da p****", escreveu outra. "Lindos! Sejam felizes", desejou uma fã. "Não sei quem é mais sortudo", falou outra. "Solteiro não tem um minuto de paz", brincou uma internauta.

Gabriela, que tem 25 anos, já namorou o cantor Kevinho, e viveu affairs com o ex-BBB Paulo André e o surfista Gabriel Medina. Já Murilo chegou a namorar a médica Nicolen Melo antes da modelo. Ele também namorou a cantora sertaneja Marília Mendonça (1995 - 2021), com quem teve Léo, que está com três anos.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Mãe de Marília Mendonça opina sobre nova namorada de Murilo

No último domingo, 21, Dona Ruth protagonizou um encontro especial. A mãe da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021) usou as redes sociais para mostrar que conheceu Gabriela Versiani, a nova namorada do antigo genro, Murilo Huff.

Através dos stories do Instagram, ela dividiu um registro ao lado da morena, e fez questão de deixar uma opinião sincera sobre a nova eleita do sertanejo, com direito a um elogio especial: "Gente, beleza ofuscante", escreveu a mãe da consagrada Rainha da Sofrência, que faleceu em novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo.