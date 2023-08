Mãe de Marília Mendonça opina sobre nova namorada de Murilo Huff: ‘Ofuscante’

Mãe de Marília Mendonça aprova relacionamento de ex-genro e rasga elogios para nova eleita de Murilo Huff

No último domingo, 21, a empresária e influenciadora digital Dona Ruth protagonizou um encontro especial. A mãe da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021_ usou as redes sociais para mostrar que conheceu a nova namorada do antigo genro, Murilo Huff, a modelo e também influenciadora Gabriela Versiani.

Através dos stories do Instagram, Dona Ruth dividiu um registro ao lado da morena, e fez questão de deixar uma opinião sincera sobre a nova eleita do sertanejo, com direito a um elogio especial: “Gente, beleza ofuscante”, escreveu a mãe da consagrada Rainha da Sofrência, que faleceu em novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo.

Na sequência, Ruth também compartilhou uma selfie ao lado de Gabriela e Murilo, que apareceram sorridentes no registro. Vale lembrar que esse é o segundo relacionamento que o cantor assumiu após a morte de Marília, com quem se relacionou entre idas e vindas entre 2017 até setembro de 2021. O casal, inclusive, tinha planos para subir ao altar.

Mãe de Marília Mendonça elogia nova namorada de Murilo Huff - Reprodução/Instagram

Mãe de Marília Mendonça posa ao lado de Murilo Huff e Gabriela Versiani - Reprodução/Instagram

Dona Ruth também mostrou que o ex-genro aproveitou um tempo livre na agenda de shows para curtir ao lado do filho, o pequeno Léo, de apenas três anos, que é fruto da relação com Marília. Após a partida da cantora, o cantor sertanejo passou a dividir a guarda do primogênito com a mãe da cantora.

Quem é a namorada de Murilo Huff?

Recentemente, Murilo Huff foi alvo de críticas nas redes sociais após assumir o relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Versiani. Mas o cantor faz questão de mostrar que as opiniões negativas não abalam a relação e publica várias declarações de amor para a nova dona de seu coração, que é natural de Minas Gerais e tem 25 anos.