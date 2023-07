Lexa dança vestindo body com recortes estratégicos e choca: 'Maravilhosa'

Com look cavado e aberto, Lexa dança muito e chama a atenção ao dar show de beleza

A cantora Lexa deu um show de gingado e beleza ao compartilhar um vídeo dançando. Nesta segunda-feira, 03, a famosa começou a semana parando tudo ao se exibir em um vídeo rebolando com um look cheio de atitude.

Vestindo um body com vários recortes e de modelo cavado, a esposa de MC Guimê chamou a atenção ao combinar a peça com uma meia preta. Ao som de sua música, Flash Volta, a funkeira surgiu deslumbrante.

"Ontem foi dia de cantar na prefeitura de Japeri! Que show LINDOO! Tem vídeos nos Stories! Os shows foram lindos desse final de semana", contou ela na legenda do post sobre ter feito a produção para se apresentar.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Linda", elogiaram. "Diva", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Lexa deu o que falar ao aparecer usando um biquíni transparente. Fazendo uma nova dieta por conta de uma restrição alimentar, a artista chocou ao exibir o estado de sua barriga.

Lexa revela o que fez para perdoar MC Guimê após cena no BBB 23

A cantora Lexa abriu o coração ao revelar como foi perdoar o cantor MC Guimê após ele ser acusado de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil 23, da Globo. Em conversa no podcast PodCats, a artista revelou como foi seu processo para entender o que aconteceu e a justificativa para decidir reatar o casamento.

Os dois ficaram um tempo afastados após a polêmica no BBB 23 e optaram por continuar casados após ela pensar bastante. "Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'. Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", disse ela.

Então, ela completou: "Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança, quando a pessoa quer mudar, quer aprender".

Por fim, Lexa relembrou onde estava quando a cena da importunação aconteceu no reality show. "Quando tudo aconteceu eu estava em casa, fazendo uma festa, comemorado, quando tudo aconteceu eu me afastei", afirmou.