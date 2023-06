Lexa explica restrição alimentar: ''Não é por frescura não''

Cantora Lexa mostra abdômen mais sequinho após restrição alimentar e explica mudança em nova fase de dieta

A cantora Lexa revelou para seus seguidores que está em uma nova fase de sua dieta. Na manhã desta sexta-feira, 30, ela disse que não pode consumir alimentos com glúten.

Nos stories de seu Instagram, a mulher de MC Guimê explicou sobre a restrição alimentar. "Minha nova dieta não tem glúten, porque eu não posso comer, não é por frescura não", escreveu na legenda da publicação.

"Adivinhem o que estou fazendo? Vou comer comida. Vocês perceberam que eu postei a minha alimentação ontem? Agora a minha dieta não pode ter glúten. Eu não posso comer e muita coisa tem glúten", explicou ela.

"Ovo e ovo e ovo", brincou ainda ao exibir seu jantar na noite de quinta-feira, 29. Momentos antes, Lexa publicou uma selfie no espelho mostrando o abdômen mais sequinho e afirmou que já conseguia perceber as mudanças: "Estou fazendo uma dieta nova e obrigatória e já estou percebendo mudanças".

Confira Lexa falando sobre restrição alimentar:

Lexa revela o que fez para perdoar MC Guimê após cena no BBB 23

A cantora Lexa abriu o coração ao revelar como foi perdoar o cantor MC Guimê após ele ser acusado de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil 23, da Globo. Em conversa no podcast PodCats, a artista revelou como foi seu processo para entender o que aconteceu e a justificativa para decidir reatar o casamento.

Os dois ficaram um tempo afastados após a polêmica no BBB 23 e optaram por continuar casados após ela pensar bastante. "Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'. Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", disse.