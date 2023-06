Pode isso? Lexa exibe corpaço poderoso com biquíni transparente: ''Perfeita''

Cantora Lexa rouba a cena nas redes sociais ao dançar com biquíni totalmente transparente

A cantora Lexa impactou seus mais de 20 milhões seguidores nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 30. É que a esposa do cantor de funk MC Guimê publicou um vídeo em que aparece dançando com um biquíni pra lá de ousado. No registro, a loira deixa detalhes inéditos do corpão poderoso completamente à mostra.

É que as peças eleitas por Lexa são transparentes. O tecido de tule é coberto apenas por alguns apliques de bordados flores na parte superior do conjunto. Para não mostrar demais, a cantora também cobriu o bumbum com uma canga branca e requebrou de costas ao som de sua nova música ‘Flash Volta’, uma colaboração com o cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a publicação e deixaram muitos elogios para a vibe da cantora: “A energia da Lexa tá incrível”, escreveu uma seguidora. “Perfeita e esse biquíni é maravilhoso!”, outra admiradora aprovou as peças ousadas. “Que isso, Lexinha?”, perguntou uma terceira. “Um sonho de mulher”, disparou outro seguidor. "O Guime tem sorte", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Lexa e MC Guimê anunciaram que estão juntos novamente no início deste mês. Os dois compartilharam declarações românticas nas redes sociais para celebrarem a retomada do casamento de 8 anos, que passou por uma crise após ele ser acusado de importunação sexual dentro do reality da Globo, o Big Brother Brasil 23.

Lexa mostra abdômen mais sequinho após restrição alimentar:

Com o corpão mais sequinho, a cantora Lexa decidiu abrir o jogo sobre alguns detalhes de sua alimentação. Pelas redes sociais, ela contou que está em uma nova dieta com restrição alimentar ao glúten. "Minha nova dieta não tem glúten, porque eu não posso comer, não é por frescura não", escreveu na legenda da publicação.