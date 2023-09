Lexa questiona onda de críticas recebida recentemente nas redes sociais: “Queria entender”

A cantora Lexa foi às suas redes sociais questionar uma série de críticas que vem recebendo de seguidores

Nesta terça-feira, 12, Lexa se manifestou em suas redes sociais sobre uma onda de críticas que vem recebendo. A cantora quis questionar seus seguidores sobre os diversos ataques relacionados a ela.

“Eu queria entender por que o povo está pegando tanto no meu pé ultimamente... Vocês só me veem tratando todo mundo com carinho, lanço as minhas músicas, faço as coisas na paz... Mas o povo me pagou para falar e eu NUNCA FIZ NADA! Eu falo sobre qualquer coisa e já me xingam”, desabafou a cantora em seu Twitter.

Nos comentários, os seguidores e fãs de Lexa saíram em sua defesa e rasgaram diversos elogios para a artista. “Não liga. Eles não sabem lidar com o sucesso dos outros”, escreve um seguidor. Outro fã escreveu: “Essa rede é muito tóxica, Lexa! Esse povo está criticando todo mundo. Fique bem”. “É que tem muita gente amarga, hipócrita. Continue na sua trilha, na fé que procura fazer o melhor e ignore essa galera. Mande luz para esse pessoal”, ainda comentou uma seguidora.

Uma fã da artista ainda comentou: “Eu não me conformo com isso, você nunca sai em fofoca, você sempre faz seu trabalho, as pessoas não te conhecem e se acham no direito de criticar. Eu te defendo de tudo e de todos, te conheço há anos, e sei o quão maravilhosa você é com todo mundo, não merece esse hate todo”. Outra admiradora ainda comentou: “Infelizmente a internet é assim! Evita olhar um pouco esses comentários! Saúde mental é algo valioso nos tempos atuais! Se cuida, queremos ver você sempre bem”.

Esta não é a primeira vez que Lexa se manifesta sobre críticas nas redes sociais. Na semana passada, a esposa do MC Guimê rebateu comentários negativos em relação a sua nova música, “Rabisca”, uma parceira com o cantor Thiago Pantaleão.

A artista comentou nas redes sobre as críticas de que a música teria pouca letra e muitas partes instrumentais. “Gente, acho que o povo não entendeu que eu lancei um AQUECIMENTO. No meu show, as pessoas AMAM! Fica um momento de funk e dança MUITO LEGAL! O povo falando da letra (aquecimento quase não tem letra mesmo)”, explicou.

Eu queria entender pq o povo tá pegando tanto no meu pé ultimamente… Vocês só me veem tratando todo mundo com carinho, lanço minhas músicas, faço as coisas na paz… mas o povo me pegou pra falar e eu NUNCA FIZ NADA! Eu falo sobre qualquer coisa e já me xingam… — Lexa 🛼 (@LexaOficial) September 12, 2023

Alfinetou!

Falando em críticas, o jogador de futebol Neymar Jr. deu uma alfinetada nas pessoas que criticam os brasileiros que se destacam no exterior ao parabenizar a cantora Anitta por vencer seu segundo prêmio VMA nesta última terça-feira. “Nós temos que começar a dar mais valor às nossas crias brasileiras… Parabéns, Anitta, por levar a nossa música e o nosso país ao topo do mundo”, disse ele.

Anitta levou para casa, mais uma vez, o prêmio de Melhor Videoclipe Latino pelo vídeo de sua canção “Funk Rave”. “Uau! Meu Deus, nem acredito! Brasil, estamos aqui de novo! Pela segunda vez estamos aqui, agradeço muito meus fãs, sem vocês eu não seria nada. Agradeço meus fãs no Brasil e no México. Obrigada minha gravadora por todo o apoio, minha equipe e agradeço a mim, porque eu trabalhei muito. Mais um funk brasileiro e vão ouvir muito mais. Funk brasileiro está aqui para ficar”, disse ela em seu discurso de agradecimento.