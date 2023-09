Neymar Jr alfineta críticos ao mandar recado para Anitta

Neymar Jr parabeniza Anitta após nova conquista na carreira internacional da cantora

O jogador de futebol Neymar Jr agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao mandar um recado para a cantora Anitta. Por meio dos stories do Instagram, ele aproveitou para alfinetar quem faz críticas para os brasileiros que se destacam no exterior.

O recado dele foi feito após Anitta conquistar mais um troféu VMA para sua coleção. “Nós temos que começar a dar mais valor às nossas crias brasileiras… Parabéns, Anitta, por levar a nossa música e o nosso país ao topo do mundo”, disse ele.

Anitta conquistou o prêmio da categoria de Melhor Videoclipe Latino no VMA 2023 com a música Funk Rave. No palco, ela disse: "Uau! Meu Deus, nem acredito! Brasil, estamos aqui de novo! Pela segunda vez estamos aqui, agradeço muito meus fãs, sem vocês eu não seria nada. Agradeço meus fãs no Brasil e no México. Obrigada minha gravadora por todo o apoio, minha equipe e agradeço a mim, porque eu trabalhei muito. Mais um funk brasileiro e vão ouvir muito mais. Funk brasileiro está aqui para ficar”, disse ela.

Anitta fez história no VMA 2022

A cantora Anitta fez história na noite no VMA 2022. Além de fazer uma performance no palco do VMAs 2022 (Video Music Awards), ela levou para casa um troféu! A estrela venceu na categoria de Melhor Clipe de Música Latina da premiação e se tornou a primeira artista solo brasileira a conquistar o prêmio.

Ao subir no palco, Anitta demonstrou a sua surpresa com a vitória e agradeceu. “Ai meu Deus! Eu realmente não estava esperando, acho que vou chorar. Eu quero dizer pra quem não sabe que nesta noite estamos fazendo história. É a primeira vez que o Brasil está aqui. É a primeira vez que o Brasil recebeu um prêmio como esse. Quero agradecer a minha família, aos meus amigos. Nós nunca imaginamos que isso seria possível. Muito obrigada!”, disse ela.

Antes da premiação, Anitta comemorou o sucesso de sua música Envolver. “Minha música chegou no primeiro lugar este ano, então é muito importante para mim. E as pessoas vão se surpreender bastante porque terei um momento brasileiro na apresentação”, afirmou.