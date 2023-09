Lexa sofre prejuízo e terá que pagar por dívidas milionárias de MC Guimê

Reviravolta! Após reatar casamento, Lexa tem bens penhorados pela justiça para pagar dívidas do marido, MC Guimê

Este ano tem sido desafiador para Lexa e MC Guimê! O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a cantora terá seus bens penhorados para quitar as dívidas de seu marido, com quem reatou o casamento recentemente. Os dois haviam se separado após um escândalo envolvendo uma traição do cantor no reality show da Globo, o Big Brother Brasil.

Não é de hoje que MC Guimê enfrenta desafios com a justiça! O cantor contraiu uma dívida depois de comprar um imóvel avaliado em cerca de R$2 milhões. Segundo informações divulgadas pelo Splash no início do ano, ele teria deixado de pagar R$777 mil no valor da mansão, por isso os credores moveram uma ação contra o funkeiro.

Atualmente, a dívida está estipulada em quase R$3 milhões por conta das correções e demais honorários do processo, que também envolve Lexa, já que ela é casada em comunhão de bens com o cantor. A famosa, inclusive, chegou a alegar que ainda não era casada quando Guime adquiriu o imóvel, além de relembrar o período de separação do casal.

Mesmo assim, a Justiça determinou que a cantora é responsável pela dívida, por isso, Lexa pode ter seus bens penhorados, assim como Guimê, que também teve parte de seu patrimônio bloqueado durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil no início deste ano, quando se envolveu em uma polêmica e foi expulso do programa.

Após o escândalo, Lexa passou um período separada do cantor, mas decidiu perdoá-lo: “Eu acho que, por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para um lado e, poxa, é muito triste que fique a imagem dele naquele momento e não o excelente jogador que ele foi também”, a cantora explicou sua decisão de reatar o casamento.

Vale lembrar que Lexa e Guimê se conheceram nos bastidores de um show em 2015, mas só foram assumir o romance em 2016. Em 2018, o casal chegou a oficializar união e trocou alianças em uma cerimônia na Catedral da Sé. No ano passado, eles chegaram a passar por uma crise, mas reataram antes do cantor entrar no reality show da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa recebe diagnóstico de doença autoimune:

Além das recentes polêmicas, Lexa também precisou enfrentar um diagnóstico difícil. A cantora revelou em entrevista a um podcast no início deste mês que sofre de uma doença autoimune, a tireoidite de hashimoto. A cantora, inclusive, desabafou sobre um dos sintomas, que faz com que sua memória seja ‘curta’.