Como assim? Justiça penhora prêmios e cachês de MC Guimê no 'BBB23'

Justiça penhora prêmios que ele pode levar do BBB23; decisão é para pagar dívida

A Justiça de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (2) a penhora dos valores que MC Guimê pode receber por sua participação no BBB23.

As informações são do UOL, que afirma que a decisão engloba o cachê e possíveis prêmios que ele pode levar do programa, como aqueles entregues por patrocinadores.

Segundo o veículo, a decisão foi motivada por uma ação de dois empresários que estão cobrando uma dívida do cantor estimada em cerca de R$ 2,9 milhões. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, todos os valores terá que ser depositados pela Globo e Nepal Endemol em uma conta judicial.

A ação foi motivada após o cantor deixar de pagar cerca de R$ 777 mil de uma mansão. Os credores entraram na Justiça e venceram a ação.

PROMETEU DINHEIRO

Lexa (27) deixou os fãs do BBB 23 empolgadíssimos na tarde desta quarta-feira, 1, a cantora prometeu nada menos que R$ 300, transferidos via Pix, a quem conseguisse para ela um vídeo de Guimê falando sobre a esposa.

"Gente alguém tem o vídeo do Guimê falando de mim agora?? Por favor", pediu ela. "Quem tiver o vídeo completo e me mandar agora eu faço um pix de 300", avisou. Minutos depois um internauta já subiu um trecho do que o cantor disse sobre Lexa.