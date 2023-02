BBB23: Lexa promete recompensa generosa por quem achar vídeo de Guimê falando dela

Lexa promete dar dinheiro aos seguidores que acharem o vídeo do marido

Lexa (27) deixou os fãs do BBB 23 empolgadíssimos na tarde desta quarta-feira, 1, a cantora prometeu nada menos que R$ 300, transferidos via Pix, a quem conseguisse para ela um vídeo de Guimê falando sobre a esposa.

"Gente alguém tem o vídeo do guime falando de mim agora???? Por favor", pediu ela. "Quem tiver o vídeo completo e me mandar agora eu faço um pix de 300 HAHAHAHAHA do guime falando de mim", avisou. Minutos depois um internauta já subiu um trecho do que o cantor disse sobre Lexa.

Nas imagens, Guimê fala sobre o relacionamento e afirma que "por mais que me doeu muito foi a prova de que eu posso ser muito melhor para ela do que eu estava sendo". Ele contou sobre o primeiro encontro dos dois. "Na hora que eu cheguei eu estava com uma hora", brincou.

Mas não era o que Lexa precisava: "Eu quero o completo", lamentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa defendeu Guimê essa semana

Mais cedo essa semana a cantora fez questão de manifestar sua opinião na rede social, na noite do último sábado, 28, sobre a implicância do público e de alguns participantes do BBB 23 com o marido, Guimê, por ele "apoiar" Gabriel, que foi eliminado ontem, 31.

"Eu gostaria de entender o que o Guimê fez para ter tanta gente implicando… O cara só fala de jogo e fala tudo na CARA. É na dele, não falta respeito com NINGUÉM…. Ele está lá na dele, pensando em jogo, fumando o cigarrinho dele na paz de Deus", argumentou Lexa.

Um internauta opinou sobre a situação de Guimê: “Acho que é porque ele foi ávido demais em ‘tomar as dores’ do Gabriel quando o assunto estava bastante enfoque. Quem ficou ‘de fora’ dessa conversa, acabou ficando ileso desse enredo inicial. Tanto que Fred Nicácio não tinha NADA com o enredo, mas se enfiou pra aparecer”.

E a artista respondeu o tweet: “Mas ainda assim não justifica. Guimê não é Gabriel e mesmo sendo ávido, chamou a atenção do cara e eu mesma me posicionei contra, mas até quando ele vai pagar uma conta que não é dele? Complicado”.