Leão Lobo confirma polêmicas de Dudu Camargo: ''É verdade''

Necessidades na lata de lixo e mais polêmicas de Dudu Camargo no camarim são confirmadas por Leão Lobo

O jornalista Leão Lobo é o convidado desta quinta-feira, 03, de Daniela Albuquerque no Sensacional, da RedeTV!. Em conversa com a apresentadora, o profissional relembrará alguns momentos de sua carreira e até chegará a revelar um momento que chorou por conta de Silvio Santos.

Na ocasião, Leão Lobo cortou uma entrevista que ele fez com uma convidada, a qual preferiu não dizer o nome. “Foi uma política lá [na atração], não vou citar o nome. Ele resolveu fazer uma entrevista com uma política e todos nós, jurados, iríamos participar. Como sabia que o pai dela [da entrevistada] tinha sido delegado, avancei para outra pergunta, porque a minha seria: ‘Qual a sua idade?’, mas achei aquilo muito bobo e fiz a outra pergunta. Ele olhou e a produção voou em cima de mim. Ele [Silvio] parou, virou para a convidada e continuou a entrevista sozinho”, conta Leão. “Cheguei em casa chorando (...). No outro domingo, ele veio próximo de nós e falou: ‘Antes de mais nada, preciso pedir desculpas a vocês, porque acabei entrevistando sozinho. Mas fiz isso para proteger vocês, para não se queimarem, porque sabia que era uma entrevista difícil’”, resgatou a história.

POLÊMICA DE DUDU CAMARGO

No bate-papo com Daniela Albuquerque, o jornalista ainda confirmará algumas das polêmicas envolvendo o ex-apresentador do SBT Dudu Camargo, demitido após várias situações difíceis nos bastidores da emissora do dono do baú.

“Tudo aquilo que vocês souberam dele é verdade, aconteceu. Fui testemunha, porque dividia o camarim com ele (...). Eram coisas horríveis realmente. Ele fazia xixi na lata de lixo com uma privada do lado, quer dizer, era coisa infantil, inconsequente", afirmou ele.

Depois de ter revelado os bastidores com o ex-colega, Leão Lobo recebeu a visita dele em sua peça. "Disseram que o Dudu Camargo estava na plateia. Depois de eu ter contado essas histórias todas, falei: ‘Nossa, veio aqui pra me bater’...Saí de cena e ele não desceu para falar comigo. Um colega meu conversou com ele e disse que ele estava deprimido, muito chateado", comentou.

No dia 31 de maio, o Leão Lobo falou sobre sua demissão na Gazeta. "Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo", começou ele. Com cinco décadas de carreira, o jornalista já passou por várias emissoras. Seus últimos trabalhos foram no Fofocalizando, do SBT, Revista da Manhã, Fofoca Aí e Mulheres, da Gazeta. Nos anos 2000, ele ainda passou pela Band no Melhor da Tarde.

