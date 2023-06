Após demissão, Leão Lobo negocia quadro com emissora

Após sair chorando da Gazeta, Leão Lobo negocia quadro em programa de outra emissora

Parece que o apresentador Leão Lobo não ficará muito tempo longe da televisão após sua saída da TV Gazeta. Segundo o jornalista Fefito, que trabalhou com ele também na Gazeta, antes de ir para o TV Fama, o colega já estaria negociando um novo quadro nas telinhas.

O colunista do UOL revelou que Leão poderá assinar nas próximas semanas com a RedeTV! para integrar o programa de Claudete Troiano, o Vou Te Contar. Ele até gravará o Sensacional com Daniela Albuquerque e receberá uma homenagem na atração da modelo.

No dia 31 de maio, o apresentador falou sobre sua demissão na Gazeta. "Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo", começou ele.

Com cinco décadas de carreira, o jornalista já passou por várias emissoras. Seus últimos trabalhos foram no Fofocalizando, do SBT, Revista da Manhã, Fofoca Aí e Mulheres, da Gazeta. Nos anos 2000, ele ainda passou pela Band no Melhor da Tarde.

Mais demissões

Regina Volpato (55) se despediu da TV Gazeta nesta semana. A ex-apresentadora do Mulheres deixou a emissora paulistana 20 dias após rescindir o contrato após recusar uma proposta para ganhar menos no canal. Em entrevista à CARAS Brasil, Regina afirma que sua saída se tratou de um acontecimento "sem drama" e que seu foco agora é planejar o retorno à televisão: "Estou procurando emprego, porque eu preciso trabalhar".

Deixar o programa - que há cinco anos e meio estava sob seu comando - não estava nos planos de Regina Volpato . "Fui pega de surpresa, não esperava", garante a apresentadora, que já estava planejando suas férias de julho e, posteriormente, de janeiro. No entanto, a proposta de redução de 20% de salário mudou os planos de Regina Volpato. "Não consigo fazer, não dá! Eu já ganhava pouco. Uma coisa é preço, outra é valor", desabafa.

Apesar da decisão, a apresentadora seguiu no comando do vespertino com o mesmo empenho. "Estava tudo tranquilo, a gente aprende a lidar com as mudanças", analisa a apresentadora, que começou no Mulheres em 2018 para cobrir férias. Com a saída de Cátia Fonseca (54) , Regina Volpato assumiu o comando da atração e se consolidou no posto.

