Leão Lobo desabafa sobre demissão da TV: 'Foi um susto'

Leão Lobo abre o coração ao comentar sobre a sua demissão da TV Gazeta e diz: 'Estou aí no mercado...'

O apresentador Leão Lobo marcou presença no programa de Ronnie Von na RedeTV! nesta segunda-feira, 5, e falou sobre a sua demissão da TV Gazeta. Ele foi dispensado pela emissora na semana passada e desabafou sobre o término do contrato.

“Para mim foi um susto. Essas coisas acontecem, é normal na carreira, e estou aí mercado... Sempre brinco que a Gazeta é uma emissora que quando você sai, você sai chorando, e quando volta, você volta sorrindo, porque é tanto amigo que tem ali”, disse ele.

Então, ele refletiu sobre a carreira de tantos anos na televisão. “Fui e tenho sido tão feliz na minha carreira. Todos os momentos, em todos os lugares, mesmo com a saída de uma emissora ou outra. Amo o que eu faço”, afirmou.

Por fim, o comunicador contou qual é o seu sonho na profissão. “Fazer um programa com auditório, o meu combustível é gente. Então, adoro essa coisa do auditório, não seria um programa como o do Silvio, um programa de auditório, mas por exemplo como o do Serginho Groisman, da Hebe: o auditório ali junto comigo, ajudando a fazer perguntas, participando o tempo todo”, contou.

Leia o depoimento de Leão Lobo sobre a saída da Gazeta:

"Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades.

Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. A palavra é GRATIDÃO. E agora e buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias. Beijos… Dignidade já!!! Leão Lobo", escreveu.