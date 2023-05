Leão Lobo recebe apoio dos famosos após ser demitido da Gazeta

Leão Lobo desabafa sobre sua saída da Gazeta e recebe mensagens carinhosas dos famosos: 'Você é uma lenda'

Nesta quarta-feira, 31, o apresentador Leão Lobo (69) se despediu da TV Gazeta. Ele foi demitido da emissora de TV após três anos de contrato. Ele era um dos apresentadores do programa Revista da Manhã e também era colunista do Mulheres. Nas redes sociais, ele fez um desabafo sobre a sua saída do trabalho e recebeu o apoio de famosos.

Nos comentários do post, várias celebridades apoiaram o jornalista. Mauricio Mattar disse: "Você é uma lenda viva com um legado de muita credibilidade, e tem o mais importante que inclusive virou seu bordão “DIGNIDADE” até sempre amado, já já o estará rugindo alto rsrs". A ex-BBB Ana Paula Renault escreveu: "Owmmmmm. Adoro te acompanhar na TV!!! Vai nos avisando dos novos projetos! Sucesso sempre".

A jornalista Michelle Barros comentou: "Sentiremos sua falta!!!! E já esperando o seu novo!". Nani Venancio escreveu: "Com o seu talento já já estará nos trazendo muitos babados em outra emissora".

Leia o depoimento de Leão Lobo:

"Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades.

Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. A palavra é GRATIDÃO. E agora e buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias. Beijos… Dignidade já!!! Leão Lobo", escreveu.

MAIS DEMISSÕES

A saída do apresentador Geraldo Luís foi anunciada pela Record TV nesta quarta-feira, 31, em um comunicado à imprensa. Ele ficou na emissora por 16 anos e o fim do contrato aconteceu em comum acordo entre as partes.

"A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em carreira e em seus projetos futuros", informaram.