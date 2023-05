Geraldo Luís deixa a Record TV após 16 anos: 'Comum acordo'

Record TV anuncia o fim do contrato com o apresentador Geraldo Luís

O apresentador Geraldo Luís não faz mais parte do time de profissionais da Record TV. O fim do contrato dele foi anunciado pela emissora nesta quarta-feira, 31, em um comunicado à imprensa. Ele ficou na emissora por 16 anos e o fim do contrato aconteceu em comum acordo entre as partes.

"A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em carreira e em seus projetos futuros", informaram.

A apresentadora Sonia Abrão comentou sobre a saída do comunicador da Record TV em um post nas redes sociais. "GERALDO LUÍS DEIXA A RECORDTV!!! Depois de 16 anos, o apresentador e a emissora decidiram, de comum acordo, colocar um ponto final na parceria de enorme sucesso! O contrato de Geraldo só terminaria em setembro de 2024! Que grande perda pra RecordTV! Para o apresentador, o sucesso, com certeza, continua garantido! Até breve, Geraldo!", disse ela.

Na Record, Geraldo Luís comandou Balanço Geral a partir de 2007 e também o programa Domingo Show entre os anos de 2014 e 2019, que tinha mais de quatro horas de duração. Ele também esteve no comando do Geraldo Brasil.

Geraldo Luís enfrentou a Covid-19 em 2021

Em 2021, Geraldo Luís ficou mais de 20 dias internado em decorrência da Covid-19. Ao receber alta hospitalar, ele fez um relato nas redes sociais sobre o que viveu nos dias em que enfrentou as complicações da doença.

"Só quem passou ou irá passar saberá! Eu sobrevivi ao COVID. Sempre fui um ser humano que cresceu aprendendo a dar valor no mínimo. Mas de repente vem a vida e lhe tira de cena, você passa a não ter mais nada, sua fragilidade vai ao extremo. Esse da foto meu herói enfermeiro Marcio do hospital Vila Nova Star. Com ele aprendi a reviver na cama. FOI ASSIM: 'seu Geraldo a partir de hoje quem cuida de manhã do senhor sou eu'. E ele não só cuidou. Minha mente teve que mudar para fazer o número dois, ou você passa a ter um controle ou você já entra em desespero. A vergonha do nu vai embora, você fica entregue ao outro de uma forma fraca mas ao mesmo tempo confiável. Foi com esse profissional que aprendi a não ter medo, a ver que Deus dá a cada um um poder, e o Márcio teve vários. Me tranquilizou, vamos Geraldo! Faz que te limpo...relaxe. Sua forma leve me fez sentir amparado. Agora tenho alguém pra me limpar na cama e fora dela. Acreditem minha mente virou e só fazia o 2 na hora que EU mandava na cama...ou aprendia isso na UTI ou ia me descontrolar".

"E assim foram 11 dias onde meu corpo mudou junto com minha vontade de viver e sair de lá. Nessa foto meu primeiro DIA de banho na cadeira e no banheiro. Alegria, alegria e muita canseira, parecia que o ar sumia...tudo no oxigênio. Aí vinha o treino que me deram lá de fisioterapia respiratória...demorava mas a batedeira passava. Márcio me deixou limpo não só no corpo, mas na alma. Enfermeiro dedicado que me fez sentir vontade de não parar, quando ele entrava era uma alegria a mim e meu filho. Foi vendo ele que João aprendeu depois a dar banho em mim quando sai da UTI".

"Agora vejam a vida pra comemorar minha vida comprei um chuveiro desses de sítio chamado prato...Hoje tomei banho sozinho, orei como já fazia antes do COVID .Olhei cada gota...De novo Orei. Você não dá valor até que tem uma doença, ou perde o que tem. Mesmo dando valor a tudo peguei esse vírus, era pra ser assim e voltar. Voltar pra te contar. De valor ao que pode fazer hoje pois amanhã pode estar nas mãos de outras pessoas. Olha você lendo isso e respirando sem ar...Sem um tubo enorme em sua garganta. Seja grato por sua saúde. Vacina já!", finalizou.