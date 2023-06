Após pedir demissão, Regina Volpato se pronuncia pela primeira vez: 'Bem amparada'

Na rede social, Regina Volpato se pronuncia pela primeira vez desde o anúncio de sua saída da TV Gazeta

A apresentadora Regina Volpato deixará a TV Gazeta após julho. A notícia de que a famosa teria recusado a diminuição de 20% de seu salário veio a público nos últimos dias e ela ainda não havia falado sobre o assunto. Nesta quarta-feira, 21, ela então se pronunciou pela primeira vez.

Sem falar sobre sua saída do programa Mulheres, atração que assumiu em 2018 desde a saída de Cátia Fonseca, Regina Volpato apenas agradeceu o carinho dos fãs. Ela inclusive comemorou o reconhecimento e aumento de seguidores em sua rede social.

"Acompanhando tudo, acompanhando toda a movimentação, todos os comentários, muito obrigada, muito obrigada por tanto carinho, por tantos comentários positivos, por vocês me fazerem me sentir bem amparada e bem acompanhada", falou ela em seu camarim antes de entrar no ar para comandar o Mulheres.

A apresentadora deixará a atração, vespertina mais longevo da TV brasileira, apenas na primeira quinzena de agosto. Ainda não se sabe quem ficará em seu lugar. Até lá, ela cumprirá aviso prévio com seu salário congelado.

Antes de pedir demissão, Regina Volpato fez reforma luxuosa em seu lar: 'Lindo'

A apresentadora Regina Volpato fez uma reforma luxuosa no apartamento onde mora em São Paulo. Antes de pedir demissão da TV Gazeta, a comunicadora resolveu dar uma repaginada em alguns ambientes de seu lar.

Em sua rede social, a famosa compartilhou alguns cliques exibindo como ficaram as salas da propriedade milionária. A artista mostrou que gosta de uma paleta de cores mais fortes, optando por paredes com madeira ripada, tapete vermelho e móveis mais escuros.

Celebrando o fim da obra, Regina Volpato surgiu com uma taça na mão e sorridente com o resultado. "Comemorando o fim da obra! Ainda faltam alguns detalhes, mas já está habitável. Obrigada à equipe de arquitetos, mestre de obras, pedreiros, pintores, encanadores e todos envolvidos", falou ela para todos os envolvidos.

Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da decoração. "Essa cor de parede está linda", aprovaram. "Ficou lindo", elogiaram.

Veja a reforma da casa de Regina Volpato: