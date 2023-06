Antes de pedir demissão, Regina Volpato fez reforma luxuosa em seu lar: 'Lindo'

Regina Volpato fez reforma de alto padrão em seu apartamento antes de pedir demissão; veja

A apresentadora Regina Volpato fez uma reforma luxuosa no apartamento onde mora em São Paulo. Antes de pedir demissão da TV Gazeta, a comunicadora resolveu dar uma repaginada em alguns ambientes de seu lar.

Em sua rede social, a famosa compartilhou alguns cliques exibindo como ficaram as salas da propriedade milionária. A artista mostrou que gosta de uma paleta de cores mais fortes, optando por paredes com madeira ripada, tapete vermelho e móveis mais escuros.

Celebrando o fim da obra, Regina Volpato surgiu com uma taça na mão e sorridente com o resultado. "Comemorando o fim da obra! Ainda faltam alguns detalhes, mas já está habitável. Obrigada à equipe de arquitetos, mestre de obras, pedreiros, pintores, encanadores e todos envolvidos", falou ela para todos os envolvidos.

Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da decoração. "Essa cor de parede está linda", aprovaram. "Ficou lindo", elogiaram.

Nesta segunda-feira, 19, revelou-se que a apresentadora pediu demissão da TV Gazeta, Após comandar o programa Mulheres desde 2018, quando Cátia Fonseca deixou a atração, Regina Volpato resolveu não aceitar a proposta de redução salarial da emissora.

Veja a reforma da casa de Regina Volpato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

TV Gazeta se pronuncia sobre fim do contrato com Regina Volpato, do programa Mulheres

A notícia de que a apresentadora Regina Volpatovai deixar o programa Mulheres, da TV Gazeta, pegou os fãs de surpresa nesta semana. Agora, a emissora se pronunciou por meio de um comunicado e confirmou a saída da comunicadora, que ficará no ar apenas até o final de julho.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do site IG, a Gazeta emitiu um comunicado sobre a nova prática de revisão do orçamento em várias áreas do canal. A emissora está fazendo renegociação dos contratos com os artistas e profissionais da casa, mas Volpato não aceitou a proposta e optou por sair do programa de TV.

“A adesão à proposta de redução permitiu a manutenção de praticamente todo o elenco, o que não se deu com a apresentadora Regina Volpato, que não aceitou a revisão proposta. Regina Volpato é apresentadora do programa Mulheres há cinco anos e estará à frente da atração até o mês de julho, durante o prévio aviso de seu contrato. A TV Gazeta reconhece o talento da apresentadora e sua contribuição à emissora ao longo desse período, e a ela deseja pleno sucesso nos próximos passos”, declararam no comunicado.