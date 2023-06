Bastidores da demissão de Dudu Camargo do SBT tem toalha suja, fezes e investigação

História escabrosa explicaria demissão de Dudu Camargo do SBT; entenda o que rolou

A demissão de Dudu Camargo do SBT está repercutindo muito nas redes sociais nesta quarta-feira, 7. Funcionário da emissora há 15 anos, ele deixou o canal sem muitas explicações após ser afastado do programa Primeiro Impacto.

Agora, informações começam a circular sobre os possíveis motivos ocultos que tiraram o apresentador da função. Um dos relatos foi publicado pelo site 'TV Pop' e envolve problemas intestinais e uma situação vexatória.

Segundo informações do veículo, Dudu Camargo teria sofrido com problemas no intestino. Ele tentou correr para o banheiro após deixar o programa, mas não houve tempo. Ele teria se limpado ainda no camarim com uma toalha. Só que o apresentador teria escondido o item atrás de um micro-ondas .

Como o camarim é compartilhado com outros funcionários, o cheiro forte foi sentido por outros contratados do SBT. Uma camareira foi chamada para fazer a limpeza e encontrou o pano sujo. A direção da emissora foi informada e começou uma investigação. Como tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança, o apresentador foi exposto.

DEIXOU A EMISSORA NESTA QUARTA

O apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT, informou o colunista Flávio Ricco, do site R7, e a assessoria de imprensa da emissora confirmou. Ele apresentava o programa Primeiro Impacto, mas estava de férias há algumas semanas.

O comunicador estava na emissora desde 2008, quando atuou na novela Revelação. Depois disso, ele esteve no programa Fofocando, Primeiro Impacto e SBT Notícias. Ele era considerado um dos queridinhos do apresentador Silvio Santos, dono do SBT.

Nos últimos tempos, ele se envolveu em polêmicas nos últimos tempos e chegou a ser acusado de importunação sexual com a cantora Simony. Durante as férias, ele foi substituído por Felipe Malta, que agora segue no comando do programa matinal do SBT.