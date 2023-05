Simony comemora condenação de Dudu Camargo: "Não é sobre dinheiro"

Simony comemora condenação do apresentador após caso que gerou revolta; veja

Lutando contra um câncer, a cantora Simony comemorou nesta quinta-feira (11) a condenação de Dudu Camargo em um processo que ela move na Justiça. Ele foi condenado a pagar R$ 30 mil por praticar importunação sexual contra a estrela.

O caso aconteceu durante uma transmissão ao vivo do Carnaval 2020 na RedeTV!. Na ocasião, o comunicador tocou com a mão no corpo da artista e ainda disse querer "fazer um filho" com ela. A situação na época gerou revolta.

"Esse processo não foi sobre valor em dinheiro. Foi sobre o valor da mulher", disse ela nas redes sociais. Desde a época, a cantora luta para que ele seja punido pelo ato que a deixou em choque ao vivo.

Na sentença, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz confirma o crime. "Veja-se que nem mesmo durante a fala de 'fazer um filho' com a autora [Simony], o réu [Dudu] observa limites. Isso porque não aduz querer 'ter um filho', mas sim, 'fazer um filho', o que, inclusive, é reiterado quando fala em 'procriar', principalmente quando, diante da resposta negativa da autora, fala em 'dar uma ficada'", diz a decisão. As informações são do Notícias da TV.

CORAGEM PARA LUTAR

A cantora Simony (46) reapareceu na rede social após alguns dias de ter ficado internada no hospital e retornado para casa. Nesta quarta-feira, 10, a famosa decidiu compartilhar uma foto de sua intimidade para atualizar seu estado. Em tratamento novamente contra o câncer no intestino, a artista surgiu com seus cabelos naturais e falou como está se sentindo.

"Passando pra dar um oi e dizer que estou firme. Essa foto era só dele", falou sobre a selfie que só havia enviado para o esposo, o cantor Felipe Rodriguez. Corajosa, ela enfrenta a segunda fase do tratamento de cabeça erguida.