Larissa Manoela mata a saudade de colegas da novela “Além da Ilusão”, Paloma Duarte e Malu Galli

A atriz Larissa Manoela apareceu ao lado de suas colegas de elenco Paloma Duarte e Malu Galli da novela “Além da Ilusão”

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 18h31

Nesta quinta-feira, 3, Larissa Manoela (21) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos ao lado de suas colegas no elenco da novela “Além da Ilusão”, Paloma Duarte (45) e Malu Galli (50).

Em seu Instagram, a atriz compartilhou três selfies com as artistas que interpretaram suas irmãs na novela das 18h que teve seu fim de agosto deste ano.

“Indo ‘Além’ e desbloqueando a ‘ilusão’ da memória de vocês em um carrossel de selfies com Malu Galli & Paloma Duarte. Bateu saudade das ‘Camargo’ e a gente correu se encontrar! Amo tanto vocês e nossos momentos... Vio, Helô e Dorinha forever”, escreveu a jovem na legenda do post.

Nos comentários, Paloma respondeu à amiga e se declarou: “Te amo”. O ator e namorado de Larissa, André Luiz Frambach (25), elogiou: “Lindas”.

Os fãs de Larissa sentiram saudades da novela e rasgaram elogios às atrizes nos comentários! “Minhas ‘camarguinhas’ que saudade de vocês”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “As mais lindas! Que saudade das Camargo na minha telinha”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Que casal!

Larissa e seu namorado André Luiz aproveitaram o feriado em praia e esbanjaram beleza ao postarem fotos na areia!

O casal surgiu coladinho em fotos publicadas pela famosa em seu feed no Instagram. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos e carinhos no maior chamego em praia do Rio de Janeiro.