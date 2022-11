Larissa Manoela aproveita dia de praia com André Luiz Frambach e trocam declarações: ''Somos iguais''

Atriz Larissa Manoela curte praia no Rio em clima de romance com o namorado, André Luiz Frambach, e se derrete pelo ator de 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 14h31

Nesta quarta-feira, 02, a atriz Larissa Manoela (21) aproveitou o feriado na companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach (25)!

O casal surgiu coladinho em fotos publicadas pela famosa em seu feed no Instagram. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos e carinhos no maior chamego em praia do Rio de Janeiro.

De biquíni azul, a artista chamou atenção pelo corpaço escultural no cenário paradisíaco e se derreteu pelo amado, que interpreta Rico na novela das sete Cara e Coragem.

"Na imensidão do céu azul. No brilho verde dos seus olhos. Na profundeza de todos os mares. No nosso amor que flutua pelos ares", disse Larissa Manoela na legenda.

"Só não é mais lindo que a gente, e nada é mais lindo que você!! Eu te amo muito muito muito mesmo, você torna meus dias mais felizes, com mais sentido. E cada dia que passa eu me impressiono como somos iguais haahhahahaha", declarou André Luiz nos comentários.

Vale destacar que Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o relacionamento publicamente em julho, depois de terem vivido um rápido affair em 2021.

Confira as fotos de Larissa Manoela com o namorado, André Luiz Frambach:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela supera trauma com cavalo sete anos após acidente

A atriz Larissa Manoela fez uma publicação emocionante em seu perfil no Instagram recentemente, mostrando que voltou a fazer aulas de equitação. Ela sofreu um acidente em 2015, enquanto gravava a novela Cúmplices de um Resgate. Na época, ela caiu de um cavalo, se machucou e ficou com uma cicatriz na cabeça. Desde então, para Larissa era um desafio voltar a interagir com estes animais, mas sempre foi seu desejo voltar a esse costume e superar o medo. Larissa mostrou na rede social, cenas lindas do haras onde treinou e mostrou todo seu carinho e dedicação ao lado dos cavalos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!