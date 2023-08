Larissa Manoela: astrologia aponta fenômeno que pode ter interferido na relação dela com os pais

Após entrevista reveladora de Larissa Manoela no Fantástico, astrologia explica a influência de Vênus retrógado na relação familiar da atriz

A atriz Larissa Manoela é um dos assuntos mais comentados na internet por causa de sua entrevista reveladora no Fantástico, da Globo, na qual falou sobre a disputa que está enfrentando com seus pais, Silvana e Gilberto. Eles romperam a relação há pouco tempo por causa questionamentos sobre o patrimônio financeiro da atriz. Agora, a astrologia pode explicar um fenômeno que pode ter influenciado na relação conflituosa da família neste momento.

De acordo com o site Astrolink, o rompimento de Larissa Manoela com os pais aconteceu durante a fase de Vênus retrógado. “Vênus diz respeito a relações em geral e sua retrogradação pode apontar rompimentos. Além disso, este também o planeta que rege a vida financeira, nossas posses e conquistas. A curiosidade, no caso, é que a demissão dos pais por parte da artista aconteceu no dia 27 de julho, quatro dias depois de Vênus ficar retrógado em Leão”, informaram.

Além disso, Larissa Manoela tem Leão na Casa 6 do seu mapa astral, que representa a casa do trabalho e carreira. Com isso, ela viveu uma influencia dos astros para ter o desejo de cuidar de sua própria carreira. Outra característica da atriz é que ela é capricorniana e tem o desejo de conquistar o que deixou para trás e realizar seus sonhos, e o ascendente em Peixes dá para ela o desejo de independência e criatividade.

Larissa Manoela abre mão de parte do seu patrimônio milionário

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. De acordo com a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciênica de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.

Ela ainda comentou sobre a decisão de pesquisar mais sobre os seus negócios. "A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio. [...] Eu só queria entender como estava a situação financeira que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", declarou

A artista ainda comentou sobre como se sente com o rompimento com os pais, já que perderam o contato nos últimos meses. “Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Essa ferida está cicatrizando. Eles jamais vão deixar de ser meus pais. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de que, no futuro, a gente possa ter uma relação, que é delicada, mas é a nossa história”, contou.