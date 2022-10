Kendall Jenner explica origem de apelido hilário em novo episódio de The Kardashians

No próximo episódio de The Kardashians, a modelo Kendall Jenner explicará o porquê de ser chamada de “Vovô Kenny” por amigos e familiares

Nesta quarta-feira, 19, Kendall Jenner (26) revelou a origem de um apelido hilário que recebeu na prévia do próximo episódio do reality-show The Kardashians, que vai ao ar nesta próxima quinta-feira, 20.

No trecho, a modelo aparece se arrumando para ir para um jantar com um robe e bobes no cabelo. “Estou pronta para ir para casa. Estou me forçando a ficar aqui para o jantar. Só quero deitar na minha cama e me aconchegar”, revelou.

Kendall então brincou: “Sou totalmente uma avó”. A irmã de Kylie Jenner (25) então revelou seu apelido: “Todo mundo me chama de Vovó Kenny. É real e eu não tenho vergonha disso”.

Ainda na prévia do episódio, Kendall recebe uma ligação da irmã que garante que se estivesse na festa, iria estar mais animada que a modelo. “Sabe, se eu estivesse lá, estaria animando todo mundo”, comentou Kylie.

“Eu sei, eu provavelmente não iria para casa se você estivesse aqui”, disse Kendall concordando, “então obrigada por ficar em casa”.

