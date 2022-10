Kim Kardashian exibe corpo escultural em selfies com look justinho

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou selfies em suas redes sociais exibindo a boa forma e o corpo escultural

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 17h32

Nesta quarta-feira, 19, Kim Kardashian (41) deixou os seguidores babando com compartilhar algumas selfies em seu Instagram.

A estrela do reality-show The Kardashians apareceu com uma peça única azul que exibia as curvas de seu corpo escultural. Para completar o look, a modelo calçava botas cinzas.

Para legendar as duas fotos publicadas, a mãe de North (9), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (3) apenas escreveu: “Oi”.

Nos comentários, os fãs da ex-esposa do rapper Kanye West (44) foram à loucura e fizeram chover elogios. “Você está bonita”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Essa foto está mostrando ‘Eu estou amando a vida’”.

Solteiro!

O ex-marido de Kim e rapper, Kanye West revelou recentemente durante uma entrevista a um podcast que está solteiro.

A fala vai de desencontro com o que a modelo brasileira Juliana Nalú (23) que revelou ao programa “Domingo Espetacular”: “Está sendo um momento muito especial na minha vida, estou apaixonada. Sempre tentei deixar meus relacionamentos e minha vida pessoal no privado, mas agora tá sendo praticamente impossível.”