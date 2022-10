Kanye West diz que está solteiro após Juliana Nalú confirmar relacionamento com o rapper

Após modelo brasileira dizer que está apaixonada, rapper americano Kanye West disse durante podcast que está solteiro

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 12h33

O nome da modelo brasileira Juliana Nalú (23) explodiu em todos os tabloides após a confirmação do namoro com o rapper americano Kanye West (45), muito conhecido pelas polêmicas, por sua marca de roupas e por sua ex-mulher, Kim Kardashian (41).

Mas, nesta segunda-feira, dia 17, uma fala do estilista chamou a atenção durante a sua participação no podcast “Drink Champs'', comandado pelo cantor N.O.R.E.: “Ela é super atraente. Eu estou solteiro, Kamala”, disse Kanye, sobre a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris (57).

No entanto, Juliana concedeu uma entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record, no último domingo, dia 16, e afirmou o contrário de Kanye: “Está sendo um momento muito especial na minha vida, estou apaixonada. Sempre tentei deixar meus relacionamentos e minha vida pessoal no privado, mas agora tá sendo praticamente impossível.”, disse a modelo, assumindo o romance.

Após a declaração de Kanye, muitos internautas deram razão ao ator João Guilherme (20), que escreveu um “Boa Sorte” para Juliana após saber da notícia do romance. Juliana, que apareceu não gostar muito do comentário, respondeu: “Apesar de você não ser a melhor pessoa para desejar boa sorte em relacionamentos, obrigada.” João retrucou e escreveu: “Pelo visto, boa sorte para os dois então.”

O anúncio do romance de Kanye West e Juliana Nalú

O anúncio desse romance foi feito no dia 10 de outubro e confirmado pela assessoria da modelo, que disse ter conhecido Kanye durante uma festa na casa de Kendall Jenner. Após isso, os dois já foram clicados juntos, de mãos dadas, em Los Angeles.

Juliana Nalú já atuou na novela Sol Nascente, participou de uma campanha para a marca de Kim Kardashian, ex de Kanye, e também já viveu um romance com o rapper L7nnon.