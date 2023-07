Juliette abre o jogo sobre a relação com Anitta: 'É minha irmã'

Ex-BBB e cantora Juliette Freire participa do programa Fantástico deste final de semana e conta sobre a amizade com Anitta

A cantora e ex-BBB Juliette Freire é a entrevistada do programa Fantástico, da Globo, do próximo domingo, 23. Nesta semana, ela esteve nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro e conversou com a apresentadora Poliana Abritta sobre a atual fase de sua carreira, a relação com os fãs e até sobre a amizade com Anitta.

Juliette e Anitta são muito próximas desde que a ex-BBB deixou o reality show da Globo – ela até morou na casa da cantora no RJ. Recentemente, as duas foram viajar juntas pela Europa. Com tanta proximidade, ela destacou qual é a relação delas hoje em dia.

“Ela é minha irmã. Eu me apaixonei pela família e pela história dela. Temos essa sensação de segurança. Pode acontecer o que for, a gente tem uma à outra”, disse ela em um trecho obtido pelo site CARAS Digital antecipadamente.

No palco do Fantástico, Juliette também cantou algumas canções, como o single Sai da Frente.

Juliette Freire surge com look justo em show

No último final de semana, a ex-BBB e cantora Juliette Freire caprichou na escolha do look para se apresentar no Festival Tão Ser Tão na cidade de São Paulo. A estrela surgiu com um look comportado e estiloso para a apresentação e atraiu todos os olhares.

Para o evento, a morena ostentou a sua beleza impecável e mostrou que está magérrima ao apostar em um vestido de manga comprida e curtinho com estampa floral. Para completar o visual, a estrela colocou uma calça verde neon que emendava com a bota de salto alto e também um adereço de flor no ombro.

Nas redes sociais, Juliette mostrou um álbum de fotos do seu look e também o croqui do modelito. Confira abaixo: