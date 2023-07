Tá rolando?! Suposto affair de Juliette acompanha a cantora em dia de show

Suposto affair de Juliette Freire, Kaique Cerveny é flagrado junto com a cantora nos bastidores de show

A cantora Juliette Freire contou com uma companhia especial nos bastidores do seu show neste final de semana. Isso porque ela foi flagrada sendo acompanhada pelo crossfiteiro Kaique Cerveny, que é apontado como novo affair dela há algumas semanas.

O rapaz foi flagrado pelos fotógrafos de plantão quando desembarcou de uma van logo após a cantora e também foi visto nos bastidores do show dela. Ele estava de camiseta branca e manteve uma certa distância da artista, mas a chegada dos dois juntos chamou a atenção dos paparazzi, que registraram o momento.

Vale lembrar que Juliette e Kaique são vistos juntos desde abril, mas não assumiram qualquer tipo de relacionamento. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre a proximidade entre eles.

Kaique é estudante de Nutrição e já foi Campeão de Crossfit.

Para o show deste final de semana, Juliette surgiu com um look estiloso e justo ao corpo. Ela escolheu um modelito composto por vestido com estampa de flores e calça verde neon.

Fotos: Marcelo / AgNews

Pé de Juliette rouba a cena em foto

A ex-BBB e cantora Juliette Freire exibiu fotos com as amigas durante as férias na Croácia e um detalhe do corpo dela roubou a cena. A musa exibiu o seu pé em uma foto com as influenciadoras digitais Jade Picon e Vivi Wanderley e o formato do pé chamou a atenção.

Os internautas repararam que em uma das fotos o pé dela surgiu em um ângulo diferente e fizeram vários comentários. “O que aconteceu com o pé da Juliette?”, questionou um fã. “Só reparei os pés de vocês ficaram estranhos, mas estão todas lindas”, comentou outro.

“Tiraram de um ângulo que aumentou o pé”, disse mais um. “Pezão”, disparou outro. “Achei que só eu tinha percebido”, comentou mais um. “O ângulo não favoreceu”, escreveu um seguidor.