Juliette aposta em look comportadíssimo para show em SP

Magérrima, Juliette Freire destaca sua beleza impecável ao surgir com vestido curtinho e calça neon

A ex-BBB e cantora Juliette Freire caprichou na escolha do look para se apresentar no Festival Tão Ser Tão na cidade de São Paulo na tarde deste domingo, 16. A estrela surgiu com um look comportado e estiloso para a apresentação e atraiu todos os olhares.

Para o evento, a morena ostentou a sua beleza impecável e mostrou que está magérrima ao apostar em um vestido de manga comprida e curtinho com estampa floral. Para completar o visual, a estrela colocou uma calça verde neon que emendava com a bota de salto alto e também um adereço de flor no ombro.

Nas redes sociais, Juliette mostrou um álbum de fotos do seu look e também o croqui do modelito. Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Fotos: Marcelo / AgNews

Ex-BBB Juliette mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa

A ex-BBB Juliette Freire (33) caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

Além disso, a decoração foi feita em tons claros e com toques em madeira, para dar um aconchego aos ambientes. Nas imagens, ela mostrou a sala de jantar com uma grande mesa de madeira, o balanço sofisticado logo na entrada, o estúdio montado no sótão e o escritório que também fica no sótão.

O quarto de Juliette conta com decoração leve e detalhes de iluminação no teto para dar um ar mais sofisticado ao ambiente. Veja as fotos da mansão aqui.