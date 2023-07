Heraldo Pereira e Daniela Lima prestigiam o lançamento do documentário 'Cadê o Amarildo?'

Jornalistas da Globo, Heraldo Pereira e Daniela Lima assistem ao documentário 'Cadê o Amarildo?' no dia em que o caso relatado no projeto completa uma década

Os jornalsitas Heraldo Pereira e Daniela Lima marcaram presença na première do documentário Cadê o Amarildo?, novo projeto do Globoplay. O evento aconteceu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 14, e contou com a exibição do audiovisual em uma data marcante.

Isso porque, nesta sexta-feira, o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza completou 10 anos. O documentário relata sobre o caso em volta do desaparecimento. Ele foi detido pelos policiais militares na porta de sua casa e levado para a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), e nunca mais foi visto.

O documentário traz material inédito sobre a investigação, incluindo depoimentos exclusivos de duas testemunhas que não foram ouvidas pela Justiça porque eram dadas como desaparecidas. Além disso, o projeto tem uma reconstituição dos passos de Amarildo, entrevistas com a esposa, filhos, irmã e sobrinha de Amarildo, e também depoimentos dos promotores do caso.

Cadê o Amarildo? já está disponível no Globoplay.

A chegada de Daniela Lima na GloboNews

Nos últimos dias, a jornalista Daniela Limaestreou no GloboNews pouco menos de um mês após pedir demissão da CNN, no dia 22 de junho. A apresentadora foi contratada para assumir o Conexão Globonews, ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim, mas apareceu durante o Edição das 18h com a mesma roupa que usou para fazer o crachá da empresa.

César Tralli convidou a jornalista para aparecer ao vivo um pouco depois que Daniela bateu ponto pela primeira vez na emissora carioca. A ex-CNN sugeriu que a conversa entre os dois apresentadores não estava planejada. “Temos mais um nome aqui, e que nome! Se juntando ao nosso timaço, nossa família da GloboNews. Venha, Daniela Lima, por favor. Sinta-se em casa, é uma alegria ter você aqui”, disse o marido de Ticiane Pinheiro, abraçando a colega de profissão. “Obrigada, que responsabilidade receber boas-vindas de César Tralli”, brincou ela, ao agradecer.

“Você tira isso de letra, Dani. Já vi você logo cedo, andando para tudo quanto é lado”, brincou Tralli. “Disseram que eu teria que ter um papo com o Tralli, eu disse 'tenho que apurar, não dá para chegar jogando purpurina'”, respondeu a jornalista, rindo. Logo depois, Natuza Nery se juntou à dupla e trocou alguns abraços carinhosos com a nova colega de empresa. “Vocês agora há pouco estavam se abraçando ali, e agora no ao vivo de novo?”, disparou César Tralli.

“Ela veio me dizendo: 'Desde quando a gente se conhece?'. Eu falei: 'Natuza, para que você vai falar isso na televisão?'”, respondeu Daniela. “Ela quis abafar esse caso”, respondeu Natuza, entrando na brincadeira e concordando com a amiga.

Daniela Limafoi contratada no último dia 22. Em sua última emissora, a jornalista comandou o CNN 360 e deixou seu posto após três anos de casa. Agora, a apresentadora fará parte do elenco feminino do Conexão, acompanhada por Leilane Neubarth e Camila Bomfim, a partir do final deste mês.