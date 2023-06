Daniela Lima é contratada pela GloboNews após deixar a CNN Brasil

A jornalista Daniela Lima deixou a CNN Brasil após três anos na emissora

A jornalista Daniela Lima foi anunciada como a mais nova contratada da GloboNews nesta quinta-feira, 22. Ela fará parte do time feminino do 'Conexão', ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim, a partir de julho.

A informação da contratação foi divulgada pelo perfil oficial do canal no Instagram. "Conhecida pela busca incansável por notícias exclusivas, a experiente jornalista Daniela Lima chega para enriquecer ainda mais o time feminino do #ConexãoGloboNews, que é ancorado diretamente de três das principais capitais do país. De São Paulo, a jornalista vai dividir o comando do telejornal - que passa a ser exibido das 9h30 às 13h - com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília", diz a postagem.

Daniela, vale dizer, apresentava o CNN 360, na CNN Brasil. Ela deixou a emissora após três anos. Em nota enviada a imprensa, o canal confirmou o desligamento. "A CNN Brasil e Daniela Lima comunicam que decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido da jornalista", diz o texto.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, a assessoria da CNN Brasil comunicou que a emissora e a jornalista decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido de Daniela.

Outras mudanças na GloboNews

O perfil da GloboNews ainda divulgou outras novidades. A partir de junho, a programação matinal e aos domingos do canal sofrerá algumas mudanças.

"Novidades na GloboNews em julho - A partir de julho, a #GloboNews terá uma série de novidades em sua programação matinal e aos domingos. O Em Ponto vai ao ar das 7h às 9h30, e passará a ser comandado por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, focando ainda mais na cobertura política e econômica, demanda do público do horário. Aos domingos, Bete Pacheco, que estava interina no 'Conexão GloboNews', estreia na ancoragem do Especial De Domingo, das 18h às 23h, ao lado de Erick Bang", diz a postagem.

