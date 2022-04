Há 63 anos, nascia o eterno e memorável apresentador Gugu Liberato

Saiba mais sobre a trajetória completa do comunicador brasileiro e relembre sua carreira

Nascido no dia 10 de abril de 1959, em São Paulo, Antônio Augusto Moraes Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato, foi um grande apresentador de televisão, jornalista, radialista, empresário, ator, cantor e artista plástico.

Filho de imigrantes, seu pai era caminhoneiro e sua mãe trabalhou como vendedora de roupas. Ainda jovem escrevia cartas para Silvio Santos, com sugestões de programas. Dadas as circunstâncias, foi chamado para trabalhar ao lado do dono do SBT.

Os anos seguintes foram de mais sucesso e a fama e prestígio de Gugu só aumentava com o decorrer das décadas, até que conquistou o seu próprio espaço na televisão.

Sua contribuição para a comunicação é inestimável. Portanto, Gugu Liberato deixou um grande legado para a TV brasileira.

