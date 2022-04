De contos de fadas ao pesadelo real: A saga da princesa Diana

Relembre a trajetória completa da inesquecível Lady Di e conheça fatos pouco conhecidos sobre sua vida

Redação Publicado em 01/04/2022, às 09h00

Nascida em 1 de julho de 1961, em Northfork, na Inglaterra, Diana Frances Spencer era a terceira filha mulher de Frances Ruth Burke Roche e Edward John Spencer. Embora fosse descendente da linhagem de dois reis da dinastia Stuart, a jovem teve uma infância turbulenta, devido a separação de seus pais.

Na fase adulta, casou-se com o filho da rainha Elizabeth II,Charles, o príncipe de Gales. O que poucas pessoas sabem é que o herdeiro ao trono já namorou a irmã de Diana, chamada Sarah. No entanto, em 1981 acabou se casando com Lady Di.

O início da relação parecia um verdadeiro conto de fadas. Contudo, com o passar do tempo, os sonhos deram lugar aos pesadelos. E o amor deu espaço as mentiras e traições.

Diana, por sua vez, contou detalhes sobre como se sentia em sua biografia. Sabe-se, por exemplo, que a princesa sofria de transtornos alimentares. Além disso, enfrentou depressão pré e pós parto durante a gravidez de seu primeiro filho, o príncipe William.

Para saber mais sobre a trajetória da “princesa do povo” e conhecer fatos pouco conhecidos sobre a vida de Lady Di,ouça o podcast oficial da CARAS Brasil, disponível nas melhores plataformas de áudio do país.

