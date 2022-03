'Herói nacional': Relembre a trajetória do inesquecível Ayrton Senna

O piloto deixou um grande legado, com 161 GPS disputados, 2982 voltas na liderança, 3 vezes campeão mundial e muito mais

Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo. Com apenas quatro anos de vida, já demonstrava ter talento para o kart e com 13 anos já competia profissionalmente.

Nos anos seguintes, o piloto passou a se dedicar intensamente aos treinos, conquistando o Campeonato Paulista de Kart, em 1974 . Ele venceu também em: 1976, 1978, 1979 e 1980. Além disso, foi campeão sul-americano em 1977 e 1980.

No entanto, a sua primeira vitória na Fórmula 1 se deu no histórico dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. A partir de seus êxitos, Senna tornou-se uma espécie de herói nacional. Isto é, visto o cenário político da época de pós ditadura militar, a nação viu no piloto esperança e alguém para orgulhar e honrar o país.

A carreira do piloto é marcada, ainda, por 161 GPS disputados, 65 pole positions, 41 vitórias, 2982 voltas na liderança, 19 voltas mais rápidas e 3 vezes campeão mundial. Um ícone, não é mesmo?

Pensando nisso, Ayrton Senna é o homenageado de hoje no podcast oficial da CARAS Brasil.Por lá, você confere a trajetória completa do piloto,desde sua infância no bairro de Santana, passando pela brilhante carreira até sua trágica morte.

Ouça o episódio: