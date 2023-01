Globo emite nota oficial sobre afastamento de Glória Maria

A emissora se manifestou em nota oficial após Glória Maria ser afastada para se tratar de um câncer

A manhã desta sexta-feira, 06, começou agitada para os fãs de Glória Maria (73), apresentadora do Globo Repórter.

É que após César Tralli (53) postar alguns stories em sua rede social, onde exibia ao fundo um banner com Sandra Annenberg (54) em frente ao programa comandado por Glória, os internautas começaram a levantar especulações de que a jornalista estaria fora da emissora, já que ela afastada para se tratar de um câncer no pulmão.

Porém, em nota enviada ao portal ‘Em Off’, a Globo negou que a âncora deixará o programa. Ainda, segundo a assessoria de imprensa do canal, a ausência da foto de Glória no material de divulgação não significa que ela esteja fora do comando da atração.

Gloria Maria é afastada da TV para cuidar da saúde

A apresentadora Gloria Maria está longe das gravações do programa Globo Repórter e deverá ficar longe da atração até 2023. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, a jornalista enfrenta problemas de saúde e foi hospitalizada recentemente.

A colunista informou que Gloria Maria estaria com um tumor no pulmão. Em contato com a colunista, a TV Globo revelou que a apresentadora está em casa para cuidar de sua saúde. “Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, informou a emissora.