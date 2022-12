Gloria Maria é afastada da TV para cuidar da saúde

Após lutar contra tumor no cérebro, Gloria Maria volta a ser afastada da TV

A apresentadora Gloria Maria está longe das gravações do programa Globo Repórter e deverá ficar longe da atração até 2023. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, a jornalista enfrenta problemas de saúde e foi hospitalizada recentemente.

A colunista informou que Gloria Maria estaria com um tumor no pulmão. Em contato com a colunista, a TV Globo revelou que a apresentadora está em casa para cuidar de sua saúde. “Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, informou a emissora.

Vale lembrar que Gloria Maria já lutou contra um tumor no cérebro em 2019. “Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um 'prazo de validade'. E estou aproveitando de todas as maneiras. Eu tinha 30% de chance de sobreviver, 20% de viver sem sequela. É minha vida, é a minha história. É instrasferível. Ninguém pode viver por mim. E eu enfrento da maneira que ela se apresenta”, contou ela recentemente.

Gloria Maria revela sonho da filha

A apresentadora Gloria Maria mostrou o seu lado de mamãe coruja nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto inédita da filha Laura, de 13 anos, em uma aula de ballet. A comunicadora contou que a herdeira está tentando entrar para a companhia Royal Ballet, que é uma das mais respeitadas do mundo.

“A minha Laura gosta de desafios! Ela faz ballet há 8 anos. Há 3 está tentando ser selecionada para uma vaga no Royal Ballet. Mas brincando. Ela se diverte! Diz: 'mamãe mais um coque, uma meia e uma sapatilha”, disse ela na legenda.