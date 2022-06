Gloria Maria exibe foto inédita da filha Laura e revela sonho da adolescente

Gloria Maria mostra a filha com look de bailarina e fala sobre o desejo da herdeira: 'Há 3 anos está tentando ser selecionada'

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 14h18

A apresentadora Gloria Maria mostrou o seu lado de mamãe coruja neste sábado, 4. Ela compartilhou uma foto inédita da filha Laura, de 13 anos, em uma aula de ballet. A comunicadora contou que a herdeira está tentando entrar para a companhia Royal Ballet, que é uma das mais respeitadas do mundo.

“A minha Laura gosta de desafios! Ela faz ballet há 8 anos. Há 3 está tentando ser selecionada para uma vaga no Royal Ballet. Mas brincando. Ela se diverte! Diz: 'mamãe mais um coque, uma meia e uma sapatilha”, disse ela na legenda.

Gloria Maria também é mãe da adolescente Maria, de 14 anos.

Gloria Maria relembra luta contra o tumor no cérebro

Há pouco tempo, Gloria Maria relembrou a sua luta contra um tumor no cérebro. Ela fez uma cirurgia para remover o tumor em 2019. “Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um 'prazo de validade'. E estou aproveitando de todas as maneiras. Eu tinha 30% de chance de sobreviver, 20% de viver sem sequela. É minha vida, é a minha história. É instrasferível. Ninguém pode viver por mim. E eu enfrento da maneira que ela se apresenta”, contou.