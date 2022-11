Giulia Be lança o videoclipe do filme 'Depois do Universo'

Giulia Be encanta os fãs com o clipe da música do filme 'Depois do Universo', que é o novo sucesso da Netflix

03/11/2022

Sucesso! A atriz e cantora Giulia Be (25) está radiante com o lançamento do seu novo single. Nesta quinta-feira, 03, ela lançou o clipe "Depois do Universo", música que faz parte da trilha sonora de “Depois do Universo” (Beyond the Universe), longa que estreiou na Netflix no último dia 27.

Após conquistar milhares de telespectadores, a produção brasileira bateu recorde e se tornou oficialmente o filme mais assistido na plataforma de streaming, ocupando o Top 10 em mais de 47 países.

A trama retrata a história de Nina, uma jovem sonhadora que vê seu mundo desabar após entrar para lista de espera por um transplante de rim. Mas, ela descobre que nem tudo está perdido quando ela se apaixona pelo médico Gabriel, interpretado por Henrique Zaga (29).

Para anunciar o lançamento do clipe, Giulia Be postou em seu Instagram um vídeo com a seguinte legenda. "O clipe de ‘depois do universo’ (canção que escrevi para o filme) já está disponível no meu canal do youtube — link nos stories. muito feliz com todos os comentários e em saber que essa música tem tocado um lugar diferente em cada um de vocês. obrigada, obrigada e obrigada", disse ela.

Nos comentários do post, os fãs foram à loucura. "Vc arrasou muito. O filme tá perfeito", comentou uma seguidora. "nao te achava tão bonita, mas depois de ver esse filme vi que tu é uma DEUSA! linda d+", escreveu outra fã. "Tá sendo tudo lindo, e eu já quero te ver atuando sempre, tu arrasa", disse uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GIULIA BE: