Giulia Be faz ensaio com o namorado, Conor Kennedy

A cantora e atriz Giulia Be revelou detalhes de sua estreia como atriz em "Depois do Universo"

Mais uma vez Giulia Beprovou que não está para brincadeira! Nesta quinta-feira, 27, a artista estampou a capa da revista Rolling Stone Brasil, ao lado do namorado Conor Kennedy (27), em um ensaio cheio de romantismo.

Com apenas 23 anos, a cantora brasileira chamou atenção do mundo ao ser indicada ao Grammy Latino como Artista Revelação. Além de implacar mais de 2 milhões de ouvintes mensais em seus hits no Spotify, Giulia já tem data marcada para lançar seu novo albúm ainda este ano, intitulado como DISCO VOADOR.

E para provar que a artista é uma das maiores apostas para os próximos anos, Giulia estreia hoje em sua carreira como atriz no filme produzido pela Netflix "Depois do Universo", ao lado do namorado norte-americano, John Conor Kennedy, o jovem é ninguém menos que o sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy dos EUA.

Após assumir o relacionamento com Conor, Giulia declarou. “Nós estamos muito apaixonados, eu tenho uma conexão com ele que nunca tive com ninguém na minha vida."

Em uma entrevista exclusiva para a Rolling Stone, a cantora revelou que está surpresa com tantas mudanças. "Eu não esperava que tudo isso fosse acontecer. No passado já tive momentos de incerteza e agora vejo meu coração invadido por paz e vejo minha carreira crescer e me levar para âmbitos onde eu posso contar histórias que me movem”, disse Giulia. Confira a entrevista completa aqui.

Fotos: Higor Bastos; Divulgação/Rolling Stone

