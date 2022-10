Giulia Costa deixa fãs sem ar após aparecer só de toalha ao sair do banho

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa, mostra que herdou a beleza da mãe em novos cliques

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 21h09

Nesta sexta-feira, 21, a atriz Giulia Costa (22) decidiu mostrar que realmente herdou a beleza natural de sua mãe. Em suas redes sociais, ela surgiu em fotos apenas de toalha, após sair do banho, deixando seus seguidores sem ar.

A morena apareceu em seu perfil oficial no Instagram saindo de um banho relaxante, apenas de toalha e cabelo preso, de frente para o box. Com as pernas torneadas à mostra, apostou nas caras sensuais para ganhar os corações de seus fãs. “Desejo do dia”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, os fãs foram à loucura com a beleza escultural da filha de Flávia Alessandra. “Poderosíssima”, comentou um. “Você é demais!”, exaltou outro. “Quem arrasa é ela!”, exclamou uma terceira seguidora de Giulia.

Veja a publicação de Giulia Costa apenas de toalha depois de sair do banho:

Sem sutiã, Giulia Costa exibe decotão ao posar de vestido azul

Giulia Costa colecionou elogios ao posar em suas redes sociais sem sutiã, ostentando um decotão de seu vestido. Esbanjando muita beleza, a cineasta aparece com o look azul bebê em seu Instagram. "De ontem, na minha folga: um cafezinho e um passeio na Maria Fumaça", escreveu na legenda da publicação.