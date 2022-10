Sem sutiã, Giulia Costa exibe decotão ao posar de vestido azul: ''Muito gata''

Cineasta Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, curte passeio de trem no interior de SP e posta registros exibindo o look decotado

A atriz Giulia Costa (22), filha de Flávia Alessandra (48) colecionou elogios dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros de passeio durante o fim de semana!

No domingo, 09, a herdeira da atriz com o diretor de TV Marcos Paulo (1951 - 2012) publicou uma sequência de fotos em Jaguariúna, no interior de São Paulo, em que aparece de vestido esbanjando sua beleza.

Em seu perfil no Instagram, a cineasta dispensou o sutiã e posou com o look azul bebê com um decotão poderoso. "De ontem, na minha folga: um cafezinho e um passeio na Maria Fumaça", escreveu Giulia na legenda do post sobre o passeio de sábado, 08.

"Que princesinha linda", "Uma gata de botas", "Parece uma Barbie", "Linda demais", "Nossa, que mulher é essa, tão perfeita", "Belíssima", "Que sorriso lindo", "Muito gata", elogiaram os admiradores nos comentários.

Confira as fotos de Giulia Costa:

Giulia Costa homenageia a mãe, Flávia Alessandra

Recentemente, Flávia Alessandra foi surpreendida com uma declaração da filha, Giulia Costa. Celebrando uma nova conquista profissional da atriz e empresária, a jovem transbordou amor ao falar da matriarca. Pelos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto das duas em cadeira "de direção" com os nomes e celebrou a data especial. "Hoje a minha maior inspiração inicia um novo ciclo, mais uma conquista para você, mãe. Morro de orgulho de ser sua filha e poder aprender e conviver cada momento com você", começou escrevendo.

