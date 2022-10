Giulia Costa homenageia a mãe, Flávia Alessandra, e emociona: ''Minha maior inspiração''

Em dia especial, Giulia Costa compartilha declaração para a mãe, Flávia Alessandra, e emociona os seguidores

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 17h10

Flávia Alessandra (48) foi surpreendida com uma declaração da filha, Giulia Costa (22), nesta terça-feira, 4. Celebrando uma nova conquista profissional da atriz e empresária, a jovem transbordou amor ao falar da matriarca.

Pelos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto das duas em cadeira "de direção" com os nomes e celebrou a data especial.

"Hoje a minha maior inspiração inicia um novo ciclo, mais uma conquista para você, mãe. Morro de orgulho de ser sua filha e poder aprender e conviver cada momento com você", começou ela.

Longe por conta das gravações de um novo trabalho, Giulia lamentou a distância."Queria muito poder tá do seu lado, mas meu coração tá com você, sempre. Te amo infinito. Voa longe", concluiu.

FLÁVIA ALESSANDRA E OTAVIANO COSTA CELEBRAM O ANIVERSÁRIO DA CAÇULA

A filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Olívia Costa, ganhou uma grande festa para comemorar seus 12 anos antes da data. No último final de semana, a herdeira mais nova do casal soprou as velinhas em um evento todo estiloso e as fotos do momento foram publicadas na rede social. Nos registros compartilhados pelos famosos foi possível ver que a comemoração da garota teve uma decoração moderna e descolada na cor roxa. Com muito brilho e luzes, Olívia Costa celebrou mais um ano de vida.

Para o momento especial, Flávia Alessandra apostou em um look branco e lilás. De cropped, calça e tênis, a atriz mostrou ser uma mamãe bem descolada. Assim como ela, a aniversariante também vestiu peças dessas cores e brilhou em seu evento.

